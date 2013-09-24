Банкиры просят Нацбанк ограничить максимальную плату за хранение ценных бумаг

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) обратилась в Депозитарий Национального банка Украины с просьбой установить ограничения суммы максимальной платы за хранение ценных бумаг, как это предусмотрено в других депозитариях, работающих на рынке.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАБУ.

Соответствующее обращение банкиры направили в адрес главы Нацбанка Игоря Соркина. «Просим Вас рассмотреть вопрос об установлении ограничения сумм, которые уплачивают хранители депозитарию Национального банка Украины за хранение одной ценной бумаги на счете в ценных бумагах в течение одного календарного дня для оптимизации тарифов и снятия избыточной нагрузки на банковскую систему Украины», - говорится в обращении НАБУ.

В ассоциации подчеркивают, что банки, имеющие в портфеле существенные объемы облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), тратят значительные средства на их хранение в Депозитарии Нацбанка.

Согласно расчетам ассоциации, банк с активами в ОВГЗ и другими ценными бумагами по 3-4 млрд грн платит депозитарию Нацбанка от 40 до 70 тыс. грн в месяц, плата же Национальному депозитарию Украины составляет от 800 до 1700 грн в месяц, что подтверждается фактическими данными ряда банков. «Как показывают цифры, разница весьма существенная», - отмечают банкиры.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 года. В настоящее время ее членами являются 97 кредитно-финансовых учреждений.