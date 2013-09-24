Снижение Moody’s суверенного рейтинга Украины вызвало падение цены еврооблигаций - эксперт

Понижение рейтинговым агентством Moody's Investors Service суверенного рейтинга Украины с "B3" до "Caa1" вызвало негативную реакцию иностранных инвесторов и привело к падению цены украинских еврооблигаций.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Dragon Сapital, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство Moody’s в пятницу понизило суверенный рейтинг Украины на одну ступень до Caa1 и поставило его на пересмотр с целью возможного дальнейшего понижения. По мнению Moody’s, угрозу для переговоров Украины с Международным валютным фондом представляет недавно принятый закон о выпуске финансовых казначейских векселей и разговоры о возобновлении налога на покупку иностранной валюты в безналичной форме, который был отменен в 2011 году в рамках предыдущей программы МВФ. Возможное подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС должно иметь положительные кредитные последствия в среднесрочной перспективе, однако, по прогнозам Moody’s, более весомым фактором является негативная реакция России на подписание соглашения в краткосрочной перспективе.

Также сообщается, что после снижения суверенный рейтинг Украины по шкале Moody’s достиг самого низкого уровня с января 2002 года (агентство S&P присваивало аналогичный рейтинг Украине во время финансового кризиса 2009 года) и оказался на две ступени ниже по сравнению с текущими рейтингами S&P и Fitch.

«Несмотря на то, что рынок ранее игнорировал понижение рейтингов Украины, в этот раз решение Moody’s вызвало негативную реакцию иностранных инвесторов и привело к падению цены украинских еврооблигаций. В результате, доходность еврооблигаций перешагнула отметку 10%», - говорится в обзоре.

По прогнозам аналитиков Dragon Сapital, если ситуация на рынке не улучшится под действием глобальных факторов, привлекать новые средства на рынке еврооблигаций для правительства будет сложно и достаточно дорого. В таких условиях властям придется полагаться на внутренние источники валютного фондирования, в частности, валютные запасы банковской системы, либо на двусторонние и синдицированные кредиты. Но фондирование, привлеченное из этих источников, меньше по объемам и короче по срокам, чем выпуск еврооблигаций.

«Возобновление новой кредитной программы МВФ было бы наилучшим вариантом для экономики», - отмечается в обзоре компании.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения рейтинга.

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в июне ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".

В мае Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом. По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора. Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaA-».