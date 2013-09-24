Moody's понизило рейтинг евробондов Армении

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг евробондов Армении на 700 миллионов долларов до Ba1 с Baa3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство.

"Решение Moody's понизить потолок валютных облигаций Армении основано на низкой оценке рейтингового агентства институциональных возможностей Армении, наряду с ограниченной финансовой и торговой открытостью", - говорится в публикации.

Также понижен рейтинг краткосрочных валютных облигаций Армении с Prime-3 (P3) до Not-Prime (NP). Рейтинг облигаций в местной валюте и банковских депозитов составляет Baa3. При этом Moody's подчеркивает, что готов сразу переоценить рейтинги в случае изменения рейтинга гособлигаций страны.

Армения 19 сентября впервые осуществила выпуск евробондов. Объем эмиссии составил 700 миллионов долларов, срок погашения - семь лет, доходность - 6%. Основные андеррайтеры - Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc. По данным Минфина республики, спрос на первые долларовые облигации Армении преодолел рубеж в 3 миллиарда долларов.

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