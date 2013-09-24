Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю снизился на 10%

На фондовой бирже «Перспектива» с 16 по 20 сентября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 5,65 млрд грн, что на 10% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 221 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 4,3 млрд грн, акциями - 205 млн грн, срочными контрактами - 394,5 млн грн, инвестиционными сертификатами - 123 млн грн, облигациями предприятий - 607,8 млн грн, облигациями местных займов - 2,79 млн грн.

По сравнению с предыдущей неделей объем торгов облигациями предприятий вырос в 3,1 раза, акциями - в 2,2 раза, инвестиционными сертификатами - в 2,1 раза; в то же время объем торгов государственными облигациями уменьшился на 20%, срочными контрактами - на 3%, опционными сертификатами - на 90%, облигациями местных займов - на 98%.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66%), второе место - у фондовой биржи ПФТС (25%), третье - у Приднепровской биржи (3%).

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

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