Украинский рынок акций пытается не отставать от тенденций глобальных площадок - эксперт

Украинский рынок акций с начала недели пытался не отставать от тенденций глобальных площадок и торговался с умеренным понижением на минимальных торговых оборотах. Об этом говорится в аналитическом отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвестиционной компании Dragon Capital Вячеслава Орлюка, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, ведущие мировые фондовые индексы начали рабочую неделю умеренным снижением. "Рынки быстро переварили достаточно неожиданное решение Федеральной резервной системы (сохранить ежемесячный объем скупки активов на уровне 85 млрд долл. - УНИАН) и уже успели растерять весь позитивный эффект от этого события", - говорится в отчете. Как отмечает эксперт, для продолжения поступательного движения вверх вчера оказалось недостаточно даже позитивной макростатистики из Европы и Китая. Результаты выборов в Германии особого влияния на ход торгов также не оказали. "Сложившаяся ситуация достаточно логична – технически глобальные рынки достигли максимумов, кажутся перегретыми, и некоторая пауза с консолидацией на достигнутых рубежах просто необходима», - считает Орлюк.

Американский фондовый рынок третий день подряд закончил торги на отрицательной территории с понижением основных индексов до 0,5%. Инвесторы закономерно взяли паузу и в отсутствие значимой макростатистики. Сегодня утром американские фьючерсы торгуются без особых изменений вблизи нулевых отметок.

В отчете также отмечается, что в дальнейшем понижательная тенденция будет преобладать, а корреляция с развитием событий на глобальных площадках будет минимальной. "Глобальных распродаж не будет, рынок перепродан и представляет значительный интерес для среднесрочного инвестирования. Однако в сложившейся ситуации спешить с покупками никто не будет", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 сентября, снизился на 1,64% – до 828,18 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,49% – до 300,96 пункта.