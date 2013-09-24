Малоизвестная компания приобрела Каменец-Подольский завод "Электрон"
15:56, 24 сентября 2013Фондовый рынок
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Малоизвестная компания "Агропостач" из Хмельницкой области приобрела в ходе приватизационного конкурса на фондовой бирже "Иннэкс" 99,94% государственного пакета акций Каменец-Подольского завода "Электрон".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).
Согласно сообщению, реализационная цена госпакета акций составила 5,09 млн грн.
Справка УНИАН. ОАО "Каменец-Подольский завод "Электрон" (Хмельницкая обл.) ранее специализировался на выпуске внешних запоминающих устройств на сменных магнитных дисках для ЭВМ. В настоящее время предприятие производит различное медицинское оборудование, бытовые измерительные приборы, товары народного потребления.
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