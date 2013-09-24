Ведущие производители полупроводников сливаются в компанию с капитализацией в 29 млрд долл.

Два ведущих мировых производителя полупроводниковых материалов - японская корпорация Tokyo Electron и американская Applied Materials сливаются в единую компанию с общей капитализацией в 29 млрд долларов США. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Токио президент японской компании Тэцуро Хигаси, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы обязательно добьемся успеха", - подчеркнул Хигаси, который станет председателем новой совместной компании, тогда как глава Applied Materials Гэри Дикерсон займет в ней пост президента. Хигаси также отметил, что в настоящее время никаких сокращений рабочего персонала в связи со слиянием не планируется.

Новая компания, в первую очередь, будет заниматься разработкой и производством полупроводниковых материалов для смартфонов и планшетов.