Индекс Украинской биржи снизился на 1,92%, индекс ПФТС - на 1,21%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 24 сентября, снизился на 1,92% – до 812,32 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 46 млн грн, из них на фондовом рынке – 38,4 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи» (-4,36%) и "Укрнафты" (-3,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,21% – до 297,30 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 911,6 млн грн.