На конкурс по продаже стебницкого «Полиминерала» поступило две заявки

На участие в приватизационном конкурсе по продаже 93,52% государственного горно-химического предприятия "Полиминерал" (г. Стебник, Львовская обл.) поступило две заявки, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

Пресс-служба также отметила, что сегодня был последний день приема заявок.

Названия компаний не разглашаются.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составит 55,8 млн грн. Конкурс планируется провести 2 октября 2013 года.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.