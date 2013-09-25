Applied Materials и Tokyo Electron создают гиганта сектора чипов

Applied Materials Inc купит своего конкурента Tokyo Electron Ltd в рамках оцениваемой более чем в 7 миллиардов долларов сделки, которая объединит крупнейших поставщиков оборудования для производства чипов.

Соглашение двух компаний, которое, по мнению аналитиков, попадет под пристальное внимание антимонопольных регуляторов, создаст компанию с капитализацией около 29 миллиардов долларов, сообщает Рейтер.

Акционеры Applied Materials получат 68% объединенной компании.

Это вторая по величине в истории покупка иностранной фирмой японского игрока. В 2007 году Citigroup Inc купила Nikko Cordial Corp за 7,9 миллиарда долл.

Applied, Tokyo Electron и голландская ASML Holding NV составляют тройку крупнейших поставщиков чипов, сектор которых стал консолидироваться на фоне роста издержек на производство новейших комплектующих и замедления спроса.

Чистый доход американской компании стабильно падает последние два года. Этим летом Tokyo Electron сообщила о 23-процентном падении квартальных продаж.

"Если посмотреть на покупателей оборудования, на производителей новейших чипов сейчас - это очень небольшой список. Изменения в технологиях становятся все более сложными и трудными", - сказал Рейтер исполнительный председатель Applied Materials Марк Сплинтер.