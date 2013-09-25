Фонд госимущества выставит на бирже 6,4% стебницкого «Полиминерала»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 22 октября выставит в Ивано-Франковском филиале Украинской фондовой биржи 6,367% государственного пакета акций стебницкого «Полиминерала», сообщает официальное издание Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 25 сентября т.г.

Начальная цена госпакета акций составит 4 млн 936 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составит 55,8 млн грн. Конкурс планируется провести 2 октября 2013 года. На участие в конкурсе поступило две заявки.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.