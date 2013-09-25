Китайская Alibaba хочет IPO в Нью-Йорке после неудачных переговоров в Гонконге

Китайская онлайн-компания Alibaba Group Holding Ltd решила организовать первичное размещение акций в Нью-Йорке после того, как ее переговоры с регуляторами в Гонконге окончились неудачей, сообщили источники, близкие к переговорам, в среду, передает Рейтер.

Компания, биржа Гонконга и регуляторы несколько недель обсуждали структуру акционеров фирмы, цена продаваемого пакета которой может превысить 15 миллиардов долл.

Камнем преткновения стал вопрос о том, может ли Alibaba после листинга сохранить контроль над составом совета директоров в руках "партнеров" - группы основателей и высших менеджеров.

Выбор нью-йоркской площадки должен облегчить основателю компании Джеку Мэ и его команде менеджеров сохранение контроля над фирмой через создание двойной структуры акционерного капитала - обычной для таких интернет-компаний, как Google Inc или Facebook Inc.

"Мы завершили диалог с Гонконгом и разворачиваемся к листингу в США", - сказал источник.

Alibaba задействовала американские юридические компании и скоро начнет нанимать банки для управления листингом, добавил источник в фирме.

Официальные представители Alibaba и Гонконгской биржи отказались от комментариев.

Аналитики высоко оценивают перспективы китайской компании, нарастившей выручку на 71% в первом квартале 2013 года до 1,4 миллиарда долл., а прибыль - почти в три раза до 669 миллионов долл.

Эти цифры обнародовала в июле Yahoo Inc, один из основных акционеров Alibaba.

Некоторые брокерские фирмы считают, что капитализация китайской компании может достичь 120 миллиардов долл., учитывая быстрый рост ее прибыли.

Первичное размещение Alibaba имеет большое значение для Yahoo и японской Softbank Corp, владеющих пакетами в 24 и 35% китайской фирмы соответственно, так как может увеличить их собственную капитализацию на миллиарды долларов.