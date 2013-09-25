Prime One Capital Limited продала 1% акций «Овостар Юнион» за 1,4 млн долл.

Мажоритарные собственники одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных изделий компании «Овостар Юнион» через принадлежащую им Prime One Capital Limited продали 47 тыс. акций, или 1% акционерного капитала компании, за 1,4 млн долл. (по текущему курсу 1 USD = 3,1 PLN).

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи, сделка состоялась 25 сентября.

Таким образом, пакет акций Prime One Capital Limited уменьшился до 71% с 72%. После завершения сделки доля акций «Овостар Юнион» в свободном обращении увеличилась до 29% с 28%.

По словам старшего аналитика консалтинговой компании Dragon Capital Тамары Левченко, сокращение доли Prime One Capital в «Овостар Юнион» связано с желанием мажоритарного акционера повысить ликвидность акций компании.

«Это связано с желанием основного акционера «Овостар Юнион» увеличить ликвидность акций на рынке. В общей сложности было продано 3% за последнюю неделю, и это также было связано с желанием увеличить ликвидность бумаги», - считает Левченко.

К сегодняшнему открытию торгов на Варшавской фондовой бирже акции холдинга котировались по 99 польских злотых, что ниже максимального значения с начала текущего года в 107 злотых, достигнутого в конце января, но больше, чем минимальная цена последних девяти месяцев - менее 70 злотых в июле.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Prime One Capital Limited сократила свою долю в «Овостар Юнион» до 72% с 74%.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами входящего в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко. Еще 9,94% акций владеет частный польский пенсионный фонд Generali OFE и 5,02% - польские AVIVA OFE и Aviva BZ WBK.

«Овостар Юнион» в январе-июне 2013 года получил чистую прибыль в размере 6,7 млн долл., что на 44,6% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 19% - до 33,1 млн долл. При этом валовая прибыль «Овостар Юнион» в первом полугодии сократилась на 22,1% - до 10,6 млн долл., а операционная - на 41,9%, до 6,8 млн долл.