Инвесткомпания «Ивекс Капитал» приобрела 47% «Буковинаплемсервис»

Инвестиционная компания «Ивекс Капитал» приобрела в ходе торгов на Украинской бирже 47,01% госпакет акций «Буковинаплемсервис», сообщили УНИАН на пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Реализационная цена пакета составила 974 тыс. грн.

Как отметили в пресс-службе, в торгах принимал участие один участник.

Справка УНИАН. «Буковинаплемсервис» (Черновицкая обл.) занимается разведением крупного рогатого скота, растениеводством.

Собственником 10% акций предприятия является ЧАО «Инвестиционный фонд «Киевская Русь – МДС».

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