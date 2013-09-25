Московская биржа не планирует изменять свою долю в ПФТС

Московская биржа не собирается в ближайшей перспективе изменять свою долю в капитале биржи ПФТС, и поэтому не ведет никаких переговоров ни с какими акционерами по акциям ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

В пресс-службе отметили, что пока рано говорить о каких-то подтвержденных договоренностях с акционерами другой биржи - Украинской биржи. "Каждый акционер самостоятельно выберет - заключать или не заключать сделку по продаже принадлежащих ему акций Украинской биржи. Мы надеемся, что значительная часть акционеров Украинской биржи после объединения останутся акционерами объединенной биржи", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Московская биржа будет предлагать купить акции Украинской биржи исходя из капитализации биржи в 2,4 млн долл. США, что соответствует 96 долл. за акцию.

На Московской бирже также отметили, что первоочередной задачей при объединении Украинской биржи и ПФТС будет "провести процесс объединения без существенных потерь и остановки бизнес-процессов". "В случае с биржами это тем более важно, необходимо, чтобы рынок ни на день не потерял ценовых ориентиров и индикаторов", - отметили в пресс-службе.

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В последующем, отмечают на бирже, важными шагами для акционеров станет "выработка новой стратегии, установление для менеджмента целей и задач, мотивация членов правления на развитие биржевого бизнеса и достижение поставленных целей".

Ранее заместитель председателя правления Московской биржи Андрей Шеметов в интервью одному из украинских изданий заявил, что 19 сентября наблюдательный совет Московской биржи решил инициировать присоединение Украинской биржи к фондовой бирже ПФТС. "Реализация этого решения требует, чтобы 75 % акционеров обеих площадок проголосовали за", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Московской бирже на данное время принадлежит 43% акций Украинской биржи и 50%+1 акция фондовой биржи ПФТС. Доля инвестиционной компании "Альтана Капитал" совместно с партнерами в уставном капитале фондовой биржи ПФТС составляет на сегодня более 22%.