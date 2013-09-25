Украинская биржа допустила к торгам акции «Бель Шостка Украина»

Акции «Бель Шостка Украина», одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Украины, с 25 сентября допущены к торгам на Украинской бирже, говорится в сообщении биржи.

В торговой системе бумагам присвоен код SHMK.

В департаменте коммуникаций Украинской биржи УНИАН сообщили, что к 15.30 заявок на приобретение акций компании не поступало.

Справка УНИАН. «Шосткинский молочный комбинат» был построен в 1981 году. В 2007 году его приобрела французская группа Bel. На украинском рынке продукция компании представлена торговыми марками «Шостка» и «Весела Корівка».

В 2012 году «Бель Шостка Украина» сократила чистый убыток до 60,7 млн грн, что на 22,5% меньше, чем в 2011 году.

Нераспределенный убыток предприятия в прошлом году вырос до 196,4 млн грн с 138,9 млн грн в 2011 году. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 9,9% - до 86,2 млн грн. Долгосрочные обязательства «Бель Шостка Украина» в 2012 году составили 121 тыс. грн, тогда как в 2011 году компания долгосрочных обязательств не имела. Текущие обязательства по итогам прошлого года сократились в 2,6 раза - до 105,1 млн грн.