Украинский фондовый рынок снизился
18:19, 25 сентября 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 сентября, снизился на 0,01% – до 812,27 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,8 млн грн, на срочном рынке – 9,7 млн грн.
Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,24%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,52% – до 292,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 243 млн грн.
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