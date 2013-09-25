Украинский фондовый рынок снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 сентября, снизился на 0,01% – до 812,27 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 30,8 млн грн, на срочном рынке – 9,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-1,24%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,52% – до 292,77 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 243 млн грн.

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