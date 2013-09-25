Нарастающее давление России на Украину не влияет на рынок акций - эксперт

Отечественный рынок акций в среду, 25 сентября, понес символические потери, несмотря на нарастающее давление России на Украину ввиду предстоящего подписания договора с Европейским союзом.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, на мировых площадках сохраняются негативные настроения, американские биржи начали снижением 5-ю торговую сессию подряд. Объемы торгов относительно невысоки, неопределенность в отношении дальнейшей политики Федрезерва сдерживает активность трейдеров. "Многие экономисты выступают с критикой в сторону руководителя ФРС, акцентируя внимание на том, что своим нелогичным поведением Бернанке только вносит смуту на фондовые рынки", - объяснила аналитик.

Она отметила, что сегодня вышел ряд неплохих данных по США. В августе заказы на товары длительного пользования повысились на 0,1%, вопреки ожидаемому снижению на 0,2%. При этом данный показатель без учета воздушных судов увеличился на 1,5%. Опубликованный ранее индекс новых заказов, входящий в состав индекса PMI, был максимальным с января 2011 года. Рост продаж новостроек в прошлом месяце также превзошел ожидания рынка и составил 7,9%.

Лаврик также отметила, что завтра в фокусе игроков будет уже четвертая оценка роста ВВП США. "Эксперты ожидают пересмотра квартального показателя с 2,5% до 2,7%, ссылаясь на то, что некоторые июльские статданные потребительского сектора, в том числе розничные продажи, были пересмотрены в положительную сторону", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 сентября, снизился всего на 0,01% – до 812,27 пункта. Общий объем торгов составил 40,5 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,52% – до 292,77 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 243 млн грн.

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