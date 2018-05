Штраф JPMorgan за обман инвесторов может вырасти до 11 млрд долл.

Регуляторы США намерены увеличить сумму, которую банк JPMorgan Chase & Co должен выплатить для внесудебного урегулирования обвинений, связанных с ипотечными ценными бумагами, до 11 млрд долл., сообщают Вести Экономика со ссылкой на информацию в The Wall Street Journal и The Financial Times.

JPMorgan обвиняют в предумышленном обмане инвесторов, которые покупали ценные бумаги, обеспеченные платежами по ипотеке, не догадываясь о рисках, связанных с этими инструментами. Многие из них носили высший инвестиционный рейтинг, что, как выяснилось в ходе кризиса 2008-09 гг., не гарантировало платежей по ним в полном объеме.

В предполагаемую сумму включены штраф размером в 7 млрд долл. и 4 млрд долл. компенсации заемщикам, которые не в состоянии обслуживать свои кредиты.

В случае если стороны договорятся, соглашение станет самым крупным в истории корпоративных разбирательств в США.

Читайте также: JPMorgan предложил властям США 3-4 млрд долл. за перемирие