Индекс Украинской биржи показал заметную волатильность - эксперты

Индекс Украинской биржи на торгах в среду, 25 сентября, продемонстрировал довольно заметную волатильность.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвесткомпании Eavex Capital, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, после начала торговой сессии гэпом вниз к отметке 800 пунктов индикатор отечественного рынка начал восстанавливаться, закрывшись на уровне 812 пунктов. Основные ликвидные акции показали разнонаправленное движение. Котировки «Райффайзен Банка Аваль» и «Центрэнерго» упали на 1,2% и 0,6% соответственно. В акциях «Мотор Сичи» и Авдеевского коксохима, наоборот, наблюдались покупки, рост котировок данных эмитентов составил 0,3% и 0,4% соответственно. Декабрьские фьючерсные контракты по итогам торговой сессии снизились в цене на 0,4%, спред к базовому активу сузился до +23 пунктов.

Как отмечается в отчете, индекс широкого рынка США, S&P 500 в среду просел на 0,3%, вплотную приблизившись к возможному локальному уровню поддержки. Как отмечают аналитики Eavex Capital, инвесторы имеют некоторые опасения по поводу достижения установленного потолка госдолга США. Как стало известно, предельное значение заимствований будет достигнуто уже в середине октября. Тем не менее, последние высказывания официальных лиц, дают сигналы о том, что Конгресс без препятствий повысит предел госдолга.

Сегодня утром фьючерсы на S&P500 идут вверх на 0,3%. Европейские рынки открылись практически на уровнях вчерашнего дня.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 сентября, снизился на 0,01% – до 812,27 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,52% – до 292,77 пункта.

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