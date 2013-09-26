Эксперты: инвесторы сокращают вложения в акции из-за госдолга США

Инвесторы сокращают вложения в акции на фоне усиления опасений, что Конгресс США не сможет достичь соглашения по вопросу о повышении потолка госдолга страны.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что непрерывное снижение индекса S&P 500 на протяжении пяти торговых сессий оказалось самым длительным в этом году. Министерство финансов США заявило, что исчерпает лимит заимствований, а также свободные денежные средства в период с 22 октября 2013 года до конца месяца. "Именно до этого срока Белый дом и Конгресс должны будут найти компромисс по вопросам налоговой и бюджетной политики, чтобы в рамках этого решить вопрос и о лимите госдолга, который традиционно является камнем преткновения во взаимоотношениях республиканцев и демократов", - объясняют аналитики. На данных опасениях ведущие индексы зафиксировали снижение: Stoxx 600 упал в среду, 25 сентября, на 0,06%; S&P 500 - на 0,3%.

Читайте также: Нарастающее давление России на Украину не влияет на рынок акций - эксперт

Аналитики отмечают, что украинский индекс UX в среду снизился всего на 0,01%, замедлив темпы падения предыдущих дней. В то же время UXagro (+1%), наоборот, зафиксировал рост. Индекс агрокомпаний "вытянул" Мироновский хлебопродукт (+1,9%), тогда как другие фишки практически не изменились. "Индекс UX непрерывно снижается уже на протяжении четырех сессий и опустился до минимального уровня с апреля 2013 года. Вчера наибольший вклад в снижение локального индекса внес "Райффайзен Банк Аваль" (-1,24%), тогда как "Мотор Сич" (+0,25%) выросла. Котировки CDS Украина находятся на максимумах начала 2010 года, что говорит о завышенной оценке иностранными инвесторами рисков инвестирования в украинские еврооблигации", - говорится в аналитическом обзоре.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 сентября, снизился всего на 0,01% – до 812,27 пункта. Общий объем торгов составил 40,5 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,52% – до 292,77 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд 243 млн грн.