В США объем размещения корпоративных облагаций достиг рекордных 194 млрд долларов

Объем предложения корпоративных облигаций в США в сентябре, по подсчетам агентства Bloomberg, достиг рекордных 193,7 млрд долл. Активней всего на рынке себя проявили телекоммуникационные компании Verizon и Sprint, которые привлекли соответственно 49 млрд долл. и 6,5 млрд долл., сообщают Вести.ru.

Продажи облигаций с инвестиционным рейтингом достигли в сентябре 148,8 млрд, тогда как средний ежемесячный объем выпуска за последние 3 года составил около 85 млрд долл. Размещения компаний с низким уровнем надежности составили в текущем месяце около 44,8 млрд долл. при среднем объеме 27 млрд долл.

По данным Dealogic, объем размещенных корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом в текущем месяце составил 140 млрд долл., что превысило рекорд в 136,6 млрд долл., установленный в ноябре 2012 г.

Компании пытаются воспользоваться удобным моментом. ФРС объявила о продолжении программы количественного смягчения в полном объеме, что гарантирует сохранение низких ставок в ближайшем будущем. Средняя доходность по облигациям, включенным в индекс корпоративных облигаций Merrill Lynch, в среду снизилась до минимума за последние 6 месяцев и составила 4,05%.

Всего же с начала года в США было размещено облигаций на сумму около 1,18 трлн долл. В прошлом году выпуск долговых бумаг за аналогичный период составил 1,07 млрд долл.