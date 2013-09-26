Индекс Украинской биржи повысился на 2,23%, индекс ПФТС снизился на 0,22%
18:17, 26 сентября 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 26 cентября, повысился на 2,23% – до 830,39 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,7 млн грн, на срочном рынке – 7,4 млн грн.
Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (+11%), Алчевского меткомбината (+3,72%), «Азовстали» (+2,63%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,22% – до 292,13 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 334,9 млн грн.
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