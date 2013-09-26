Японцы купят немецкого производителя смесителей за 3 млрд евро

Японская компания строительных материалов Lixil договорилась о покупке немецкого производителя смесителей и другого оборудования для ванных Grohe. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на AFP.

Японцы купят 87,5% акций немецкой фирмы, сумма сделки составит 3,06 миллиарда евро. Покупку частично профинансирует Банк развития Японии.

Объединенная компания станет крупнейшим в мире производителем сантехники для кухни и ванной. Ее суммарная годовая выручка составит около 4 миллионов евро.

Сейчас крупнейшими акционерами Grohe являются фонд прямых инвестиций TPG Capital, а также инвесткомпания, подконтрольная швейцарскому банку Credit Suisse.

Компания владеет девятью заводами в Германии, Португалии, Таиланде, Канаде и Китае. В первом полугодии ее выручка составила 730 миллионов евро, поднявшись на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам президента Lixil Йосиаки Фукимори, Grohe является одним из самых известных брендов в отрасли производства сантехники.