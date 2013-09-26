Лондонская фондовая биржа приостановила торги акциями "XXI Века"

Торги акциями девелоперской компании «XXI век» на Лондонской фондовой бирже приостановлены с 16:15 по местному времени до появления полугодового отчета компании и осуществления финансирования.

Об этом компания сообщила на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.

«По правилам биржи, компания должна была опубликовать свой полугодовой отчет до 30 сентября 2013 года. Учитывая, что компания не будет публиковать отчет, согласно правилам биржи до 30 сентября, обычные акции будут сняты с торгов на площадке AIM в ожидании публикации промежуточных показателей и осуществления финансирования», - говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что ранее анонсированные переговоры о финансировании с участием мажоритарного акционера Ovaro и ряда третьих лиц продолжаются, но еще не завершены.

Совет директоров компании считает необходимым завершить эти переговоры до объявления промежуточных результатов деятельности. Руководство компании также отмечает, что без привлечения дополнительного финансирования «XXI век» не сможет выполнить свои обязательства в нужном объеме.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября девелопер «XXI Век» сообщил о заключении договоренности с Eurobank Cyprus Ltd о продлении срока погашения кредита на сумму 54 млн долл. еще на 1 год - до 28 февраля 2014 года.

Согласно изменениям кредитного соглашения, девелопер будет ежемесячно погашать 799 тыс. долл. основного долга. При этом оплата всех ранее начисленных комиссий и сборов должна быть проведена не позднее 28 февраля 2014 года.

Процентная ставка по кредиту установлена на уровне 6,8% + месячный LIBOR с дополнительной комиссией 0,4%, которая также должна быть уплачена до 28 февраля 2014 года.

Кроме того, дополнительным залогом по кредиту станут пять земельных участков в Киевской области общей площадью 22 га.

Также девелопер сообщал о продолжении ранее заявленных переговоров по привлечению финансирования, в том числе с Ovaro Holding Limited, а также поиске покупателей на непрофильные активы. При этом в компании отметили, что определенности по срокам их завершения пока нет.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера была возобновлена.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом компания увеличила чистый консолидированный убыток на 67,2% - до 42,3 млн долл. Выручка группы сократилась на 16% - до 6,9 млн долл., а операционный убыток увеличился более чем в два раза - до 35,4 млн долл.