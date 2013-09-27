Японская корпорация взяла под контроль почти 32% мирового рынка углеродного волокна

Японская химическая корпорация "Торэй" (Toray Industries) объявила о покупке американской компании "Золтек" (Zoltek), укрепив тем самым свои позиции как крупнейшего в мире производителя углеродного волокна. Этот перспективный материал прочнее и намного легче стали. Сумма сделки, в результате которой "Торэй" взяла под контроль почти 32% мирового рынка углеродного волокна, составила около 58 млрд иен (почти 586 млн долларов), сообщает ИТАР-ТАСС.

Благодаря своим уникальным качествам материал все шире используется, в частности, в авиационной и автомобильной промышленности, а также в медицине. Однако его более широкому применению препятствует высокая цена. Отдельные виды углеродного волокна стоят в несколько десятков раз дороже стали.

Покупка "Золтек", по замыслу "Торэй", поможет существенно снизить цены, поскольку эта американская компания активно работает в относительно дешевом секторе рынка. Сама японская корпорация имеет прочные позиции именно в сфере производства высококачественных и самых дорогих углеродных волокон. Она активно сотрудничает, в частности, с американским концерном "Боинг".

Ожидается, что к 2020 году мировой спрос на углеродное волокно увеличится в 4 раза по сравнению с нынешним и составит 140 тыс. тонн в год.