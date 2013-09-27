Кабмин одобрил введение понятия «квалифицированный инвестор»

Кабинет Министров Украины на своем заседании 26 сентября согласовал проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения квалифицированных инвесторов в ценные бумаги», сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отметили в пресс-службе, ключевой новацией данного законопроекта, разработанного НКЦБФР, является введение на законодательном уровне определения «квалифицированный инвестор» и предусмотрение механизма размещения ценных бумаг среди квалифицированных инвесторов на фондовом рынке Украины. Документом также предусмотрено возложение на комиссию задачи по установлению порядка ведения Реестра квалифицированных инвесторов в ценные бумаги, критериев соответствия финансовых учреждений статусу квалифицированного инвестора, определения критериев рискованности ценных бумаг и деривативов. Также законопроектом предлагается установление ограничения на осуществление размещения (выдачи) и обращения финансовых инструментов, отнесенным к рисковым согласно критериям рискованности, среди неквалифицированных инвесторов и внедрение механизма обеспечения такого ограничения.

Как сообщили в НКЦБФР, данные нововведения внедряются с целью ограничения доступа к рискованным операциям неквалифицированных инвесторов. "Попросту говоря, данной инициативой мы хотим защитить неквалифицированных инвесторов, так называемых «рядовых граждан», от вложения в достаточно рисковые инструменты, предлагаемые фондовым рынком", - отметили в НКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР своим решением в апреле т.г. одобрила проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения квалифицированных инвесторов в ценные бумаги». В комиссии считают, что с помощью данного документа будет сделан очередной шаг к приведению украинского законодательства в соответствие с директивами ЕС, где такая норма уже существует.