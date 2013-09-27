eBay покупает конкурента своей платежной системы PayPal

Интернет-аукцион Ebay Inc покупает платежную систему Braintree за примерно 800 миллионов долларов для усиления позиций принадлежащей ему PayPal на мобильных устройствах, с одной стороны, и устранения набирающего обороты конкурента - с другой.

Компания сообщила, что закрытие сделки планируется в конце четвертого квартала. Она оценила отрицательный эффект от нее в 1 цент скорректированной прибыли за 2013 год, передает Рейтер.

Покупка Braintree позволит eBay получить доступ к приложению Venmo, через которое потребители могут расплачиваться со смартфонов и планшетов - eBay хочет большего участия в этом секторе.

PayPal, главный поставщик услуг в области онлайн-платежей со 120 миллионами пользователей, доминировал на рынке почти десятилетие, но в последние годы рост замедлился, в первую очередь из-за конкуренции со стороны меньших, но более проворных компаний, успешнее внедряющих свои технологии на мобильных устройствах.

"Мы считаем, что эта сделка имеет стратегический смысл, поскольку расширяет распространение PayPal и убирает конкурента", - сказал аналитик RBC Capital Markets Марк Мэйхэни.

Акции eBay, получившей 40% прошлогодней выручки благодаря PayPal, демонстрировали в четверг рост до 4,4%.

Хилл Фергюсон, вице-президент глобальных продуктов eBay, не исключил, что компания совершит и другие покупки для расширения присутствия своей платежной системы на мобильном рынке.