Аналитики оценили выходящую на биржу польскую РКР Саrgo в около 1,2 млрд долл.

Варшава. Аналитики выступающих лид-менеджерами планируемого к концу текущего года первичного размещения акций польского железнодорожного перевозчика PKP Cargo оценили компанию в 1,2 млрд долл.

Об этом сообщает польское агентство РАР cо ссылкой на отчеты аналитиков, подготовивших такую оценку.

Агентство отметило, что аналитики оценивают компанию дороже, чем ее балансовая стоимость на конец прошлого года в около 1,030 млрд долл. и прогнозируемая на конец текущего года в 1,1 млрд долл.

Согласно отчету, на который ссылается РАР, чистая прибыль PKP Cargо в 2013 году может составить около 65 млн долл., EBITDA- около 210 млн долл., а выручка - почти 1,6 млрд долл. (по текущему курсу 3,1PLN/1$).

В будущем году чистая прибыль может увеличиться до около 118 млн долл., EBITDA - до 280 млн долл., на фоне минимального снижения выручки - 1,550 млрд долл.

Лид-менеджерами запланированного на 4 квартал текущего года дебюта выступают Маклерский дом крупнейшего банка в Польше PKO, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

Как сообщал УНИАН, польские власти планируют продать до 50% минус одна акция PKP Cargo на Варшавской фондовой бирже к концу текущего года, чтобы выручить средства на дальнейшее развитие компании и погашение долгов государственного холдинга РКР.

Справка УНИАН. PKP Cargo является вторым крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в Европе и крупнейшим в Польше. Его доля в грузоперевозках страны традиционно превышает 50%.

Компания, которая последние годы прошла реструктуризацию, получила рекордную за всю свою историю прибыль в 2011 году - более 130 млн долл. (по текущему курсу).

За первые шесть месяцев текущего года PKP Cargo cократила чистую прибыль на 44% - до 25 млн долл.