Агрохолдинг HarvEast намерен продать подразделение «Умань»

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding планирует продать структурное подразделение «Умань» (Черкасская обл.) с 8 тыс. га компании Genero Group, которая ранее приобрела у холдинга предприятие «Ильич-Агро Запорожье», сообщили УНИАН в пресс-службе HarvЕast.

«Холдинг ведет переговоры с компанией Genero Group о возможном расширении периметра сделки за счет продажи ДП «Умань». ДП «Умань» расположено в Христиновском и Уманском районах Черкасской области и обрабатывает 8 тыс. га», - говорится в сообщении компании.

При этом в HarvEast Holding отметили, что продажа других активов компании на сегодняшний день не рассматривается. В то же время холдинг не исключает возможности приобретения компании с земельным банком не менее 50 тыс. га.

«Что касается приобретений, то мы активно смотрим на рынок. Прежде всего нам интересны предложения с земельным банком от 50 тыс. га в благоприятных климатических зонах», - сказали в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. Созданный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича HarvEast Holding владеет и управляет активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и Крыму. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство, а также выращивание свиней, птицы, разведение рыбы и производство комбикормов.

Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.

HarvEast Holding в 2012 году увеличил чистый убыток на 4% - до 26 млн долл.

Genero Group создана в 2013 году бизнесменом Сергеем Дяченко. Компания работает в сфере органического земледелия.