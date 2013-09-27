Минфин намерен провести в октябре пять аукционов по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины планирует в октябре провести пять аукционов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом, в отличие от предыдущего месяца, на каждом из запланированных аукционов министерство намерено предложить инвесторам государственные облигации, номинированные в иностранной валюте.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на октябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 1, 8, 15, 22 и 29 октября.

Для привлечения средств в иностранной валюте на аукционах инвесторам будут предложены облигации сроком обращения 2 и 3 года.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин на аукционах 1 октября предложит облигации сроком обращения 5 и 7 лет, 22 и 29 октября - сроками обращения 12 месяцев и 5 и 7 лет. На аукционе 8 октября правительство намерено разместить облигации сроком обращения 4, 5 и 7 лет. На аукционе 15 октября - сроками обращения 3, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин в сентябре 2013 года провел 4 аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 2,747 млрд грн, 5 млн долл. и 61,112 млн евро.

По состоянию на 27 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 236,112 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 77,417 млрд грн, нерезидентов - 4,057 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.