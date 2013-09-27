Фабрика «Лагода» планирует закрытое размещение акций почти на 13 млн грн
Крупный украинский производитель кондитерских изделий компания «Лагода» (Киевская обл.) планирует осуществить закрытое размещение акций на 12,8 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, акции будут выпущены в бездокументарной форме номиналом 558 грн. Начало размещения запланировано на 30 октября, завершение – на 6 декабря.
Как сообщал УНИАН, «Лагода» в 2012 году увеличила чистую прибыль до 1,74 млн грн с 828 тыс. грн в 2011 году. Общий доход от реализации продукции фабрики в 2012 году вырос на 3,6% - до 298,5 млн грн с 288,1 млн грн в 2011 году.
Справка УНИАН. Кондитерская фабрика «Лагода» работает на рынке с 1998 года. Ей принадлежат такие кондитерские бренды, как «Сладко» и «Загора».
Фабрика экспортирует сладости под торговой маркой «Загора» в Россию, Беларусь, Румынию, Азербайджан, Таджикистан, Грузию, Монголию, Израиль, Молдавию и Приднестровье, а также в страны Балтии.