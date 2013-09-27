Индекс Украинской биржи повысился на 2,42%, индекс ПФТС - на 0,36%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 cентября, повысился на 2,42% – до 850,49 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 6,9 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые выросли на 49%. Всего по данным акциям было заключено 415 сделок, общий объем торгов составил 2,4 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,36% – до 293,17 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 796,4 млн грн.