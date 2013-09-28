Заявления чиновников о бюджете США могут привести к существенной просадке акций - эксперт

Любые заявления американских чиновников, которые могут прозвучать во время выходных и содержать негатив относительно процесса формирования госбюджета США, способны привести к существенной просадке фондовых рынков на открытии в понедельник.

Такой прогноз высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что на зарубежных площадках преобладают негативные настроения, инвесторы предпочитают не рисковать и выходят из бумаг.

По словам Лаврик, в пятницу был опубликован целый блок статистики по индексам деловой активности в Европе, который, однако, имел несущественное значение для рынков. Данные по расходам и доходам американцев оказались в рамках ожиданий и также не оказали заметного влияния на динамику индексов.

Как отметила аналитик, индекс Украинской биржи завершил пятничные торги в уверенном плюсе благодаря росту бумаг «Укрсоцбанка» на последних секундах почти на 50%. По итогам дня сводный биржевой индикатор повысился на 2,42% до пункта.

По информации Лаврик, на следующей неделе в центре внимания трейдеров будет индекс ISM, который выйдет во вторник, данные от компании ADP и ключевая статистика недели – изменение занятости вне с/х сектора США. «В последние три недели публиковались довольно сильные данные по первичным заявкам на пособия по безработице – показатель варьировал вблизи уровня в 300 тыс., поэтому пятничные данные Минтруда смогут порадовать игроков», - сказала аналитик.

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