Beats Electronics выкупает свою долю у HTC

Производитель аудиотехники, компания Beats Electronics, выкупает принадлежащие HTC 24,84% своих акций, становясь полностью независимой от тайваньской компании, сообщают Вести.ru со ссылкой Bloomberg.

Слухи о возможной сделке впервые появились в августе. Теперь же стало известно, что выкуп доли у HTC за $265 млн будет совершен до конца 2013 г.

Beats была создана в 2006 г. музыкальным продюсером Джимми Ловин и хип-хоп-исполнителем Андрэ Янгом, более известным как Dr. Dre. Ассортимент на начальном этапе развития фирмы был ограничен наушниками, выпускавшимися под брендом Beats by Dr. Dre, а затем компания начала производить аудиосистемы для автомобилей.

Еще одним продуктом Beats является технология улучшения звука Beats Audio. Она используется в смартфонах HTC и в ноутбуках HP. Beats и HTC сотрудничают с 2011 г. - тогда HTC приобрела 50,1% аудиокомпании, заплатив $300 млн. Год спустя основатели Beats выкупили половину акций обратно, доведя долю HTC до 25%.

За два года, прошедших с момента заключения партнерства с Beats, акции HTC упали в цене на 90%. Доля HTC на рынке смартфонов во II квартале 2013 г., по данным Bloomberg, составила 2,8%.

Издание The Wall Street Journal писало в августе, что основатели Beats в результате байбека планируют расширить сферу деятельности и выпускать не только наушники, но и динамики, и аудиосистемы для автомобилей.

Также производитель наушников хочет запустить музыкальный портал, транслирующий музыку в режиме реального времени. На сегодняшний день основатели компании Джимми Ловин и Dr.Dre являются ее основными инвесторами: на их долю приходится мажоритарный пакет акций в 75%.