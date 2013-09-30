WIG-Ukraine завершил неделю 0,7% плюсом

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine завершил торги прошлой недели вблизи максимальных значений торгов последних пяти сессий на уровне 580,03 пункта, что на 0,68% выше, чем в предыдущую пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, среди входящих в индекс 11-ти компаний из Украины подорожали бумаги семи из них во главе с сельскохозяйственной KSG Agro, увеличившей свою капитализацию на 11,5%.

Среди лидеров роста оказался также украинский производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union, акции которого на последнем закрытии впервые с января текущего года стоили больше 100 польских злотых (1 долл. = 3,1 PLN).

За неделю акции компании подорожали на 9,5%.

Тройку лидеров замкнул Agroton, акции которого из-за низкой цены демонстрируют резкие колебания, который подорожал на почти на 7%.

Бумаги других подорожавших компаний, кроме сохранивших свою стоимость угледобытчика Coal Energy и судоходной KDM Shipping, прибавили в пределах от около 1,5% до чуть больше 6%.

Больше всего на прошлой неделе подешевели акции крупнейшей украинской компании на Варшавской биржи - Kernel, которые потеряли почти 3% своей стоимости.

Угледобытчик Sadovaya Group подешевел почти на 1%.

Запущенный на прошлой неделе новый расширенный индекс "голубых фишек" Варшавского фондового рынка WIG30 закрылся в пятницу, 27 сентября, с 0,81% плюсом на фоне 1,02% роста индикатора широкого рынка WIG.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят компании из Украины, WIG CEE поднялся за последние пять сессий на 0,66%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил предыдущую неделею более 3% плюсом после 7,6% роста неделей ранее.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пунктов.