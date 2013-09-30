Украинский фондовый рынок начал неделю со слабого роста - индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 на торгах в понедельник, 30 сентября, повысился на 0,13% - до 851,56 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 4 млн грн при общем объеме торгов в 4,7 млн грн.

Лидером повышения среди индексных ценных бумаг стали акции "Укрсоцбанка" (+19,62%).

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается снижение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,83%, немецкий DAX - на 1,12%.