Украинская биржа переводит все корпоративные ценные бумаги на рынок заявок

Украинская биржа, с целью обеспечения возможности формирования биржевого курса для всех ценных бумаг из биржевого списка, с 4 октября переведет все корпоративные ценные бумаги на рынок заявок, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи. В пресс-службе напомнили, что данное решение было принято в связи со вступлением в действие 4 октября порядка определения биржевого курса ценной бумаги, в соответствии с которым биржевой курс должен рассчитываться только по сделкам, заключенным на основе анонимных заявок. Таким образом, формирование биржевого курса на Украинской бирже становится возможным только на рынке заявок.

При этом, как отметили на бирже, для ценных бумаг, которые на данный момент торгуются на рынке котировок, будет создан сервис – "Доска объявлений", который предполагает возможность объявления неанонимных котировок по дополнительным инструментам. Тикер дополнительного инструмента будет формироваться путем добавления к основному тикеру ценной бумаги буквы "Q". Как отметили на бирже, данный сервис призван дать дополнительную возможность обозначить интерес участника торгов к конкретной ценной бумаге. В то же время, заключение сделок будет возможно только на рынке заявок либо адресными сделками (по основному тикеру ценной бумаги).