На стебницкий «Полиминерал» претендуют «Агротрейд НД» и «Райз»

К участию в приватизационном конкурсе по продаже 93,52% государственного горно-химического предприятия "Полиминерал" (г. Стебник, Львовская обл.) допущены компании "Агротрейд НД" и "Райз", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

Таким образом, ФГИУ допустил к участию в конкурсе по продаже госпакета "Полиминерала" обе компании, подавшие заявки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составит 55,8 млн грн. Конкурс планируется провести 2 октября 2013 года.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" владеет рядом земельных участков в Киеве общей площадью около 4 тыс. кв. м.

Компания «Райз» создана в 1992 году. «Райз» является национальным дистрибьютором семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, сельскохозяйственной техники и запчастей, минеральных и специальных удобрений.

В июне 2011 года «Укрлендфарминг» приобрел более 99% акций компании «Райз».

Компания "Агротрейд НД" (Сумы) специализируется на оптовой продаже минеральных удобрений.