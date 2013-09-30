В Европе зафиксирован бум IPO

В Европе в третьем квартале 2013 года объем привлеченных средств во время первичного размещения акций (IPO) вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Лента.ru со ссылкой на Bloomberg.

В агентстве не стали приводить точные данные, но по косвенным данным очевидно, что европейские компании в третьем квартале 2013 года получили свыше 22 миллиардов долларов в рамках IPO. Интерес к европейскому бизнесу в Bloomberg объяснили завышенной стоимостью американских акций и уменьшением опасений в связи с состоянием европейской экономики.

Среди крупнейших IPO в Европе Bloomberg выделил арендодателя жилой недвижимости в ФРГ Deutsche Annington Immobilien, который в июле разместил акции на бирже во Франкфурте, что принесло компании свыше 570 миллионов евро, а также размещение британского брокера недвижимости Foxtons Group в Лондоне объемом в 626 миллионов долларов.

Предприятия, разместившие свои акции на американских фондовых площадках, с июля по сентябрь получили одиннадцать миллиардов долларов — в два раза меньше, чем в Европе. Для самих США третий квартал 2013 года стал успешным — за аналогичный период прошлого года американские компании на IPO привлекли в три раза меньше средств.

Компании Азиатско-Тихоокеанского региона оказались в среди аутсайдеров — в третьем квартале 2013 года они сумели привлечь на 40 процентов меньше средств, чем годом ранее. В Bloomberg подсчитали, что инвесторы вложили в них около 10 миллиардов долларов по сравнению с 17 миллиардами годом ранее. Ситуация в регионе может измениться с выходом на биржу одного из крупнейших электронных магазинов региона — Alibaba. Магазин может разместить на биржах своих акций на 100 миллиардов долларов.

Всего с начала 2013 года бизнесмены с помощью IPO привлекли на десять процентов больше средств, чем за аналогичный период 2012 года. В прошлом году, по данным агентства, на выкуп акций в рамках их первичного размещения было потрачено 112 миллиардов долларов.