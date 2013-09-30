Украинский фондовый рынок в пятницу вырос за счет акций "Укрсоцбанка"

Рост украинского фондового рынка на торгах в пятницу, 27 сентября, произошел в основном вследствие роста акций "Укрсоцбанка", говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает агентство.

Как отметили в "Кинто", цена акций "Укрсоцбанка" под конец торговой сессии выросла на 49,6%. В то же время, эксперты пока затрудняются назвать какую-то определенную причину такого значительного роста акций банка. Как отмечается в отчете, другие акции закончили торговую сессию в пятницу смешанной динамикой.

По словам директора департамента местных торговых операций Dragon Capital Дениса Мацуева, акции «Укрсоцбанка», скорее всего, выросли в пятницу на слухах о планах провести собрание акционеров для утверждения параметров дополнительной эмиссии для финансирования слияния «Укрсоцбанка» и «Уникредит банка». Как отмечает эксперт, собрание ориентировочно проведут 2 декабря, оповещение о проведении собрания может выйти между 7 октября (ожидаемое заседание наблюдательного совета) и 2 ноября (30 дней до собрания). Мацуев также отметил, что процесс и способ слияния были утверждены на собрании акционеров еще 5 августа, тогда же была определена цена выкупа в 0,1296 грн за одну акцию для всех, кто голосовал против присоединения. "Сейчас цена на рынке составляет 0,19 грн за акцию, и ее еще теоретически могут поднять до 0,20-0,25 грн, рассчитывая на высокую цену выкупа", - отметил эксперт.

Как отметили в брокерской компании I-NVEST, торги на западных площадках завершились в пятницу преимущественно снижением ведущих индексов. Среди основных причин эксперты отмечают отсутствие договоренности по вопросу сокращения расходов госбюджета США, что может привести к политической нестабильности и масштабному сокращению персонала. Еще одним фактором, способствовавшим завершению в "красной зоне" сессии, стал политический кризис в Италии, в частности, решение сторонников итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони сдать депутатские мандаты.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 cентября, повысился на 2,42% – до 850,49 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,36% – до 293,17 пункта.