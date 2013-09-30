Нацкомиссия возобновила оборот ценных бумаг "Концерна Хлибпром"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сняла запрет на внесение изменений в систему реестров собственников и в систему депозитарного учета крупного производителя хлебобулочных изделий - "Концерна Хлибпром", сообщает официальное издание комиссии "Ведомости НКЦБФР" от 27 сентября т.г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи, котировальная комиссия биржи, основываясь на данном решении комиссии, сняла с 1 октября запрет на заключение договоров и проведение расчетов по ранее заключенным договорам по акциям и процентным именным облигациям серии E и F "Концерна Хлибпром".

Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на прошлой неделе приостановила обращение акций и облигаций серий E и F "Концерна Хлибпром" в связи с нарушением норм корпоративного законодательства.

Украинская биржа, основываясь на решении НКЦБФР, также приостановила торги с акциями и облигациями "Концерна Хлибпром".

Справка УНИАН. «Концерн Хлибпром» (Львов) - ведущая компания по производству хлеба, которая объединяет четырнадцать перерабатывающих предприятий Украины и входит в группу лидеров среди национальных производителей хлебобулочной продукции. «Концерн Хлибпром» развивает фирменную сеть продовольственных магазинов торговой марки «Хлебный дом». Собственная розничная сеть компании в регионах насчитывает 99 магазинов.