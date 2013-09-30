Индекс Украинской биржи снизился на 0,30%, индекс ПФТС повысился на 1,83%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 30 сентября, снизился на 0,30% – до 847,90 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 46 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,4 млн грн, на срочном рынке – 14,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка", которые выросли на 3,06%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,83% – до 298,55 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 671,8 млн грн.