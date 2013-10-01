Польские пенсионные фонды увеличили долю в «Овостар Юнион» почти до 6%

Польские пенсионные фонды Amplico OFE и MetLife Amplico DFE увеличили свою долю в компании «Овостар Юнион» - одном из крупнейших украинских производителей яиц и ячных продуктов - до 5,8% с 4,71%, говорится в сообщении компании на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно сообщению, сделка состоялась 23 сентября. Таким образом, количество акций «Овостар Юнион» в собственности фондов выросло до 348,044 тыс. шт.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября мажоритарные собственники «Овостар Юнион» через принадлежащую им Prime One Capital Limited продали 2% акций компании, сократив свою долю до 72%. Несколькими днями позже они продали еще 1% акций холдинга.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами входящего в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union являются основатель компании и ее генеральный директор Борис Беликов и входящий в правление Виталий Вересенко.

«Овостар Юнион» в январе-июне 2013 года получил чистую прибыль в размере 6,7 млн долл., что на 44,6% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 19% - до 33,1 млн долл. При этом валовая прибыль «Овостар Юнион» в первом полугодии сократилась на 22,1% - до 10,6 млн долл., а операционная - на 41,9%, до 6,8 млн долл.