Утвержден механизм определения фондовых бирж для облигаций международных финорганизаций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила проект положения о конкурсе по определению фондовых бирж, на которых может осуществляться публичное размещение облигаций международных финансовых организаций (МФО), сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, в документе определяются основания для проведения конкурса, создания и определения состава конкурсной комиссии, порядок допуска и условия участия в конкурсе, порядок проведения конкурса, а также определяется порядок рассмотрения споров. Планируется, что такой конкурс будет проходить раз в год или при необходимости обновления перечня бирж, на которых могут находиться в обращении облигации МФО. В комиссии также отметили, что данный документ был разработан совместно с представителями Украинской биржи и биржи ПФТС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 июля приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» об эмиссии облигаций международных финансовых организаций». В соответствии с законом, международные финансовые организации могут осуществлять в порядке, установленном НКЦБФР, эмиссию процентных или дисконтных облигаций исключительно путем публичного размещения на украинских фондовых биржах, которые по результатам конкурсного отбора были включены комиссией в утвержденный ею перечень. Эмиссии облигаций международных финансовых организаций обслуживаются в депозитарной системе Украины.