Dragon Capital увеличил долю в «Новой линии» до 68%

Компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр) нарастила долю в ритейлере «Новая линия», развивающем сеть одноименных DIY-гипермаркетов по продаже строительных материалов, до 68% (21,4 тыс. акций).

Об этом «Новая линия» сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, в средине сентября Dragon Capital нарастил долю в «Новой линии» до 44,5% (14 тыс. акций).

Тогда же сообщалось, что доля компании Concentra Limited (Кипр) в ритейлере уменьшилась на 1,85 тыс. акций и составила 8,82%.

В августе 2013 года Антимонопольный комитет Украины разрешил Dragon Capital Investments Limited приобрести долю в «Новой линии», что обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления ритейлера.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на второй квартал 2013 года компании Dragon Capital Investments Limited и Concentra Limited владели 36,89% и 14,7% «Новой линии» соответственно.

Dragon Capital приобрел 36,9% акций ритейлера стройматериалов в конце 2009 года.

Справка УНИАН. «Новая линия» создана в 2000 году и открыла первый одноименный строительно-хозяйственный супермаркет в Киеве в 2001 году. Сеть гипермаркетов компании на апрель 2013 года насчитывала 16 торговых объектов в Украине, 4 из которых – в Киеве.

«Новая линия» увеличила чистый убыток в 2012 году до 32,4 млн грн с 15,7 млн грн в 2011 году. Дебиторская задолженность «Новой линии» в 2012 году сократилась на 75% и составила 29,8 млн грн.

Компания также сократила долгосрочные обязательства в 2012 году до 54,1 млн грн с 108,4 млн грн в предыдущем году. При этом текущие обязательства компании в 2012 году выросли на 25% - до 770,4 млн грн.