«ДТЭК» разрешили купить «Нефтегаздобычу»

Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины «ДТЭК» на приобретение контрольного пакета акций частной компании «Нефтегаздобыча».

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госоргана Сербии.

Согласно сообщению, ДТЭК получает опосредованный контроль над компанией «Нефтегаздобыча» через приобретение доли в ряде кипрских офшорных компаний: 100% акций в компании "Winburg Investments Limited" (владеет 16,7% акций «Нефтегаздобыча»); 50% акций в компании "Wolford Holdings Limited" (16,7% «Нефтегаздобычи»); 100% акций в компании "Actovent Investments Limited" (5% «Нефтегаздобычи»); 100% акций в компании "Alfredo Trading Limited" (20% «Нефтегаздобычи»).

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча». Затем компания «ДТЭК» (входит в структуру СКМ) сообщила о приобретении пакета акций ЧАО «Нефтегаздобыча» у текущих акционеров общества, а СКМ принял решение переуступить 25% акций ЧАО «Нефтегаздобыча» ДТЭК. В результате, ДТЭК становится владельцем контрольного пакета акций.

Компания «Нефтегаздобыча» – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб. м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.

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