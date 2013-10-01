WIG Ukraine закончил сентябрь 5,6% ростом

Варшава . Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил торги сентября вблизи максимальных месячных значений на уровне 575,79 пункта, что на 5,6% выше конца торгов августа.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, сентябрь стал четвертым месяцев в этом году, когда украинский индикатор продемонстрировал рост, но по итогам прошлого месяца он находился все еще на более чем 12% ниже уровня начало текущего года.

В сентябре подорожали акции 10 из 11 украинских эмитентов, котирующихся на главной площадке Варшавской биржи.

Незначительно подешевели только бумаги судоходной KDM Shipping, которая является последним дебютантом из Украины на польском фондовом рынке и которая по итогам прошлого месяца потеряла 1,3% своей стоимости.

Больше всего - без учета превратившихся в спекулятивные бумаг украинских компаний - подорожали акции сельскохозяйственной KSG Agro, которые прибавили за прошлый месяц почти 25%.

Cреди лидеров роста оказался также производитель яиц и яичных изделий Ovostart Union (+14,3%), крупнейший украинский производитель сахара Astarta (+6,3%) и производитель молочных изделий Milkiland (+5,6%).

Крупнейшая украинская компания на ВФБ - Kernel увеличила в сентябре свою капитализацию на 4%.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года WIG Ukraine продемонстрировал рост только в январе (+7,6%), мае (+0,9%) и июле (+3,8%).

Падение в другие месяцы составило от 4,5% в июне до более 13% в апреле.

Запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов украинский индекс достиг своего исторического минимума в апреле текущего года на уровне 486,76 пункта.