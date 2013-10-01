ДТЭК намерен приобрести компанию «Электроналадка»

Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины «ДТЭК» на приобретение 99% акций частной компании «Электроналадка», занимающейся ремонтом и модернизацией энергоблоков тепловых электростанций.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госоргана Сербии.

Справка УНИАН. «Электроналадка» - украинская инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по проектированию, монтажу, пуско-наладке, сервисному обслуживанию и диагностике энергетических объектов всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ. За 8 лет работы компания сконфигурировала и ввела в работу более 400 микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики фирм АВВ, Siemens, Alstom, «Хартрон», «Киевприбор».

На протяжении второй половины 2012 года «Электроналадка» выигрывала ряд тендеров на модернизацию энергоблоков тепловых электростанций, входящих в структуру компании «ДТЭК», общей стоимостью более 2 млрд грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.