Активы Nokia в Индии заморожены из-за налогового спора

Активы финской Nokia в Индии были заморожены в связи с затянувшимся спором между компанией и налоговыми властями страны относительно выплат роялти, говорится в сообщении The Financial Times, передает Прайм.

Власти Индии требуют от компании выплаты 20 миллиардов рупий (321 миллионов долларов) налоговых выплат за лицензии на программное обеспечение для мобильных телефонов, изготовленных в стране.

Пресс-секретарь Nokia в Индии заявил, что заморозка активов не повлияет на процесс производства и не затронет сделку по приобретению мобильного подразделения компанией Microsoft.

"Мы ведем диалог с правительством, у нас более чем достаточно возможностей, чтобы урегулировать вопрос относительно обязательств компании. Мы ожидаем, что сделка (с Microsoft) будет завершена, как и планируется, к первому кварталу 2014 года", - отметил пресс-секретарь Nokia.

Спор компании с индийскими властями начался в январе, когда налоговые инспекторы провели рейд по офисам Nokia в городе Ченнаи на юге Индии.

Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Продукция компании представлена в 160 странах.